Mordermittlungen nach Auto-Attentat in London

Nach dem Auto-Attentat in London am vergangenen Dienstag ist gegen den mutmaßlichen Täter Salih Khater nun ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet worden. Der aus dem Sudan stammende Brite werde am Montag einem Gericht in London vorgeführt, teilte die Polizei am Samstag mit.