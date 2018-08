Täter von London suchte stundenlang nach Opfern

Computer in Internetcafé beschlagnahmt

Der Terrorverdächtige soll noch bis vor vier Monaten alleine in einer heruntergekommenen Wohnung oberhalb eines Internetcafés in Birmingham gelebt haben. Dort will ihn ein Mitarbeiter laut „Daily Mail“ am Tag bevor seiner Tat noch einmal gesehen haben. Beamte beschlagnahmten den Computer, an dem Khater saß. Sie erhoffen sich weitere Hinweise darauf, ob Khater - wie bislang angenommen - tatsächlich ein „einsamer Wolf“ ist oder nicht doch Komplizen hatte, die ihn bei der Planung seiner Tat unterstützten.