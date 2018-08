Attacke in London: Mit Auto Passanten niedergemäht

Die Sicherheitslage in Großbritannien ist angespannt. Im vergangenen Jahr wurde das Land fünfmal Ziel eines Anschlags - viermal in London und einmal in Manchester. Dabei wurden insgesamt 36 Menschen getötet. Wegen der Terrorgefahr herrschen im gesamten Land strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zuletzt waren im September bei einer Explosion in der Londoner U-Bahn 30 Menschen verletzt worden.