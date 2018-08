Walkner beendet Atacama-Rallye auf Rang vier

Motorradpilot Matthias Walkner hat die Atacama Rallye in Chile am Samstag mit einem vierten Tagesrang und auch gesamt auf Platz vier beendet. In der Endabrechnung landete der Dakar-Gewinner 2018 auf seiner KTM nach fünf Etappen 10:21 Minuten hinter dem argentinischen Sieger Kevin Benavides (Honda).