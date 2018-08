Weltrekordversuch für Lebensrettung

Sofortige Hilfe durch Laien spielt beim Lebenretten eine große Rolle. Von 12.000 Österreichern, die pro Jahr einen Herzstillstand erleiden, sterben 10.000 - mehr als 1000 davon könnten gerettet werden, wenn Laien sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen würden. „Herzdruckmassage sollte jeder beherrschen“, appelliert Gernot Lettner, Schulungsbeauftragter für Reanimation am Klinikum Wels-Grieskirchen. Das Spital will am 22. September einen Helfer-Weltrekord aufstellen, startet dazu unter #handaufsherzwels eine Facebook-Challenge: Jeder soll ein Foto von sich bei einer Reanimationsübung online stellen und Teilnehmer nominieren. Anmeldung auf www.handaufsherz.co.at.