Oberösterreicher gerne zu Fuß in Natur unterwegs

Vor allem die familienfreundlichen Routen sind oft mit kindertauglichen Highlights verbunden. Wie zum Beispiel die Runde um den Gleinkersee in Roßleithen bei Windischgarsten. Der Seerundgang führt knapp am Ufer entlang, mit einem wunderbaren Ausblick auf die Landschaft. Am Ende des Spaziergangs sorgt ein Sprung ins kühle Nass für die perfekte Erfrischung. „Eine hochalpine Landschaft bedeutet nicht gleichzeitig eine schwere Route. Den Heilbronner Rundweg am Krippenstein im Salzkammergut kann man sogar mit dem Kinderwagen benutzen“, erzählt Christian Hoflehner vom Oberösterreich Tourismus.