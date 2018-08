Walkner gewinnt vierte Etappe der Atacama-Rallye

Motorradpilot Matthias Walkner hat die vierte Etappe der Atacama Rallye in Chile für sich entschieden. Der KTM-Werksfahrer liegt in der Gesamtwertung immer noch auf Rang vier, auf dem letzten Abschnitt am Samstag über 155 Kilometer wird er versuchen, die drei Minuten Rückstand auf den Drittplatzierten wettzumachen. Die Führung hat der Argentinier Kevin Benavides inne.