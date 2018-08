Entführte Frau trifft in Deutschland auf Peiniger

Eine junge Syrerin, die 2014 von der Terrormiliz IS veschleppt wurde und sich aus der Gefangenschaft befreien konnte, hat in Deutschland ihren Peiniger wiedergetroffen. Der Kidnapper, der die 19-jährige Aschwak um 100 Dollar (knapp 90 Euro) verkauft hatte, soll dort frei und unbehelligt von den Behörden leben. Als sie sich an die Polizei wandte, habe man ihr erklärt, dass der verdächtige Terrorist ein Asylweber so wie sie sei und man nichts für sie tun könne. Sie flüchtete schließlich in den Irak.