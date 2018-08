Fairphone sammelt 2,5 Mio. Euro per Crowdfunding

Das sei die bisher größte registrierte Anzahl von Einzelanlegern auf der Plattform Oneplanetcrowd, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit dem eingesammelten Geld will Fairphone an der Verbesserungen der Lieferketten arbeiten und in das Wachstum der Firma investieren. Die Anleihen können von den Investoren optional in Anteile umgewandelt werden.