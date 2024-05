Wird Sargeant bald vom „Wunderkind“ ersetzt?

Fakt ist allerdings, dass es die Anfrage an die FIA gibt. Von welcher Seite auch immer. „Wir suchen wie alle anderen auch danach, wo wir in Sachen Fahrern für das nächste Jahr stehen wollen. Und wir haben unser eigenes Programm für junge Fahrer.“ Das Niveau von Antonelli kann ich nicht wirklich einschätzen“, erklärt Vowles abschließend. Vorerst gibt er Sargeant eine Garantie: „Hier in Miami, bei seinem Heim-Grand-Prix, nehme ich ihn auf meine Schultern und unterstütze ihn, denn das ist, was wir zu diesem Zeitpunkt tun sollten. Er sitzt im Auto. Er wird im Auto bleiben und meine Aufgabe hier ist es, ihn zu unterstützen.“