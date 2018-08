Wiener Urlauber aus 2. Stock von Pension gestürzt

Der 58-jährige Wiener soll am späten Abend bereits stark alkoholisiert gewesen sein, als er in sein Gästezimmer im zweiten Stock zurückkehrte, wie Augenzeugen berichten. Um 1.40 Uhr kam es dann zum Unglück: Der Mann stürzte aus rund sechs Metern Höhe in die Tiefe und prallte erst auf ein Metallgeländer und dann auf eine Holzpalette.