Rowdys verprügeln Festgast

Zivilcourage wurde einem Wiener in Trausdorf an der Wulka zum Verhängnis. Als der 26-Jährige mit seiner Freundin am Wochenende ein Zeltfest verlassen hat, traf das Pärchen auf alkoholisierte Rowdys. Die Vandalen hatten eine Kunstfigur zerstört, als der junge Mann sie zur Rede stellen wollte schlugen die Angreifer zu. Die Polizei ermittelt