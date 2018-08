Natürliche Scharfmacher

Auch Austern oder Bananen (wegen ihrer Form) werden in den verschiedenen Kulturen als Aphrodisiaka geschätzt. Die Muscheln enthalten viel Zink, was für die Produktion von Sperma notwendig ist, und erhöhen den Testosteronspiegel, wie eine Untersuchung an männlichen Ratten zeigte. Ähnliches gilt für Kaviar. Die kleinen Fischeier sind reich an Vitaminen und Phosphor. Dies wirkt sich vorteilhaft auf Nervenzellen aus.