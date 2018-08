Farce um Aquarius: London soll Migranten aufnehmen

Italien sieht Briten in der Pflicht

Die Aquarius hatte am Freitagvormittag 25 Menschen, die in einem kleinen Holzboot ohne Motor auf dem Meer drifteten, gerettet und danach 116 Menschen aus einem weiteren überfüllten Holzboot an Bord genommen. Mehr als zwei Drittel der Geretteten stammen laut Ärzte ohne Grenzen aus den ostafrikanischen Krisenländern Somalia und Eritrea. Die rechtspopulistische Regierung in Italien hatte sich - wie bereits zuvor - öffentlich geweigert, Hilfsschiffen das Einlaufen in Häfen des Landes zu erlauben. Da die Aquarius unter der Flagge Gibraltars fährt, erklärte Verkehrsminister Toninelli, es sei die Pflicht der Briten, die Migranten an Bord des Schiffes aufzunehmen.