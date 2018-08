Elfjähriger Bub von Polizei beim Dealen erwischt!

Beamte der EGS, der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, hatten sich am Abend im Rahmen der Schwerpunktaktion in der Wiener City, in der Leopoldstadt, in der Josefstadt und im Bezirk Alsergrund postiert. Insgesamt konnten sie sieben Personen beim Handel mit Suchtgift beobachten und festnehmen. Neben Marihuana wurden Kokain, Ecstasy und Bargeld sichergestellt.