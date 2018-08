Praterstern: Polizei sieht Alkoholverbot positiv

Die befürchtete Verlagerung der Szene in die Umgebung sei nur in sehr geringem Maße eingetreten. So sei die Kaiserwiese immer schon von einzelnen Gruppen von Alkoholkranken und Obdachlosen genutzt worden. „Mit dem Verbot am Praterstern hat das wenig bis nichts zu tun“, meint der Polizeisprecher.