Feuerwehrfrau (18) bei Löscheinsatz verletzt

Samstagabend hat der Landwirt in Unteramlach bei Spittal Brandgeruch in der Tenne eines Wirtschaftsgebäudes wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Beim Löscheinsatz, an dem fünf Feuerwehren mit 100 Mann fast zwölf Stunden im Einsatz standen, wurde eine Feuerwehrfrau (18) leicht verletzt.