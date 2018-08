Vier Afghanen in bulgarischem Sattelzug entdeckt

Am Zollamtsplatz im oberösterreichischen Suben hat ein 45-jähriger Brummi-Lenker am Freitag vier Flüchtlinge in seinem Sattelauflieger entdeckt und die Polizei verständigt. Ein Schlepper hatte vermutlich während einer Lenkpause in der Nähe der serbischen Hauptstadt Belgrad den Zollverschluss geöffnet und so den Afghanen die versteckte Beförderung im Laderaum ermöglich.