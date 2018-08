Beamte greifen 18 Illegale auf

Gegen 5.30 Uhr entdeckte ein Streifenwagen zunächst sieben Flüchtlinge in Neusiedl. Wenig später griffen andere Beamte an einer weiteren Stelle weitere elf Personen auf. Für den Abtransport der Personen wurden mehrere Kleinbusse aus Eisenstadt angefordert. Bei den Einvernahmen gaben die neun Männer und neun Frauen dann an, aus dem Irak beziehungsweise aus Somalia zu stammen. Ihre Ausweise hatten sie jedoch allesamt auf der Flucht „verloren“, beschieden sie den vernehmenden Beamten via Dolmetscher. „Alle Flüchtlinge wiesen auffällig saubere Kleidung auf“, so ein Polizist. „Das lässt darauf schließen, dass sie nicht lange zu Fuß unterwegs waren“, weiß der erfahrene Ermittler. Woher die 18 Schutzsuchenden wirklich kamen, blieb allerdings unklar: „Sie weigerten sich, ihre Route zu nennen. Wir vermuten aufgrund unserer bisherigen Erfahrung, dass sie aus der Slowakei oder aus Ungarn eingereist sind.“