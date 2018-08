US-Sanktionen gegen Iran stürzen Irak in Krise

Seit Jahren versuchen die USA, den Irak zu stabilisieren. Doch nun ist es ausgerechnet die Regierung in Washington, die das Zweistromland in eine neue Krise stürzt. Denn die US-Sanktionen gegen den Iran und die damit verbundenen Finanz- und Handelsbeschränkungen, die nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen am Dienstag in Kraft getreten sind, treffen die irakische Wirtschaft hart. Diese ist in vielen Bereichen stark abhängig von Importen aus dem Nachbarland. Auch die Folgen für die politische Stabilität des Irak sind unabsehbar.