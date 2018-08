Trumps „Psychokrieg“ gegen Mullahs hat begonnen

Die Sanktionen sind gleichermaßen auch eine Drohung an all jene Staaten, die auch in Zukunft Wirtschaftsbeziehungen mit den Mullahs aufrechterhalten wollen: „Wer mit dem Iran Geschäfte macht, wird keine Geschäfte mit den USA machen.“ Der US-Präsident wirft der Regierung in Teheran vor, Terrorismus zu unterstützen und Blutvergießen, Gewalt und Chaos zu verbreiten. „Bis heute bedroht der Iran die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten.“ Die EU ist gegen die Sanktionen. Sie will europäische Unternehmen davor schützen und das Atomabkommen mit dem Iran retten. Zeitgleich mit dem Inkrafttreten der Sanktionen aktivierte die EU daher die aktualisierte Version der sogenannten Blocking-Verordnung aus dem Jahr 1996.