Unmut über Studienbeitrag an der Kepler-Uni Linz

Neues Modell „in Finalisierung“

Das sei grundsätzlich auch so, bestätigt Andreas Janko, der Vizerektor für Lehre. Das Modell mit bestimmten Leistungs- und Einkommensanforderungen sei in Finalisierung. Allerdings sei es kein Erlass-, sondern ein Rückerstattungsmodell - berufstätige Studenten, die schon außerhalb der zwei Toleranzsemester sind, müssen also zuerst zahlen.