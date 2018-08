Eltern durften Leo in die Arme schließen

Eltern flogen in die USA

Dort in der Umgebung wird Leo bis zu seiner Anhörung am 14. September bleiben, in der Obhut seiner Eltern, die in die USA geflogen waren. Die Flugkosten übernahm Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Wir sind sehr glücklich, dass es gelungen ist, den Österreicher freizubekommen und dass er nun in der Obhut seiner Eltern ist“, sagte Außenministeriumssprecher Thomas Schnöll in der Nacht auf Freitag.