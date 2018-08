Besorgter Vater: „Ich will meinen Sohn zurück“

Wie berichtet, war der HTL-Schüler mit dem Einverständnis seiner Eltern nach Übersee geflogen. „Die beiden haben sich in einem Chat kennengelernt“, so der Vater weiter. Brisantes Detail: Die angebetete Amanda (15) präsentierte Internet-Freund Leo und dessen Eltern eine gefälschte Geburtsurkunde, die das von zu Hause ausgerissene Mädchen als vermeintlich 16-Jährige um ein Jahr älter machte, als sie tatsächlich ist. Denn in Florida gilt bei sexuellen Kontakten ein Schutzalter von 16.