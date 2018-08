US-Terrorcamp: Kinder für Schulmassaker trainiert

Bei einer Razzia auf einem Grundstück nördlich von Taos in der ländlichen Gemeinde Amalia hatte die Polizei am vergangenen Freitag elf verwahrloste und hungernde Kinder entdeckt, die mittlerweile Pflegefamilien übergeben wurden. Eine der Pflegemütter habe angegeben, der festgenommene Siraj Ibn Wahhaj habe „das Kind im Umgang mit einem Sturmgewehr zur Vorbereitung für künftige Schulschießereien trainiert“, teilte die Staatsanwaltschaft von New Mexico am Mittwoch mit. Wahhaj stelle eine „große Gefahr für die auf dem Grundstück gefundenen Kinder sowie für die Allgemeinheit im Ganzen dar“, heißt es in der Akte der Staatsanwaltschaft.