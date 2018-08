Elf Kinder aus den Fängen von Islamisten befreit

Der Dreijährige selbst war nicht unter den befreiten Kindern. Der Zugriff erfolgte laut Polizei bereits am Freitag: Dutzende Beamte waren an dem Einsatz in New Mexico beteiligt. Vorausgegangen waren ein Durchsuchungsbefehl des örtlichen Sheriffs für das Versteck in der ländlichen Gemeinde Amalia, wo Siraj Wahhaj, der Vater des Dreijährigen, vermutet wurde, sowie ein Notruf, der offenbar aus dem Versteck kam.