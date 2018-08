15 Jahre & EM-15.: Grabowski als Zukunftshoffnung!

Nicht nur deswegen war sie zufrieden, denn es war der bisher größte Erfolg in der jungen Karriere der Athletin von SU Neusiedl. Seit einem Jahr trainiert Grabowski bei Balasz Fehervari in der Südstadt und besucht auch das dortige Internat. So richtig entdeckt wurde sie einst bei einem Nikolo-Schwimmen in Steyr. „Semifinale ist die Bombe“, hatte sie nach dem Einzug unter die besten 16 gejubelt. Erst am 10. September feiert die Juniorin ihren 16. Geburtstag. Beim Aufruf ihres Namens auf der großen Bühne lächelte Grabowski entspannt, genoss die Stimmung. Im Rennen selbst ließ sie sich nicht vom hohen Tempo der anderen verleiten, sondern folgte ihrer Marschroute. „Ich bin froh, dass es schneller war als in der Früh“, sagte sie. „Es war das letzte Rennen vor den Sommerferien.“