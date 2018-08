EM-BRONZE für unseren Diskus-Helden Weißhaidinger

Jaaaa, der Traum ist wahr geworden: Bronze für Lukas Weißhaidinger! Österreichs Diskus-Star holte bei der EM in Berlin mit 65,14 Metern die so heiß ersehnte Medaille. In einem dramatischen Finale musste sich der 26-Jährige nur Weltmeister Andrius Gudzius (LIT/68,46) und Daniel Stahl (SWE/68,23) geschlagen geben. Es war die erst dritte Männer-Medaille für Österreich in der 84-jährigen EM-Geschichte! „Ein Wahnsinn. Bronze zählt wie Gold!“, so Weißhaidinger.