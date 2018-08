Brändle im EM-Zeitfahren völlig von der Rolle

„Am Schluss bin ich da kein Risiko mehr eingegangen, weil ich schon so weit hinten war“, sagte Brändle. Am Anfang sei er ganz gut ins Fahren gekommen. „Aber dann bin ich irgendwie explodiert. Dann ist es schwerer und schwerer geworden. Ab der Hälfte war es nur noch ein Kampf bis ins Ziel.“ 500 m vor dem Ziel hat den 28-jährigen Vorarlberger auch noch ein Reifendefekt ereilt. „Es hat einfach nicht sollen sein. Da habe ich austauschen müssen. Aber das sind auch nur 30, 40 Sekunden, die ich verloren habe. Also heute war ich weit weg. Es war nicht mein Tag.“ Er wisse zwar nicht, was in der Vorbereitung falsch gelaufen sein könnte. „Aber wenn man das heute anschaut, dann hat etwas nicht gepasst.“