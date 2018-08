Jeder dritte Linzer mit Rad-Situation unzufrieden

40 Prozent der Menschen für bessere Infrastruktur

Vor allem die Bürger, die in der Innenstadt, im Kaplanhofviertel, am Froschberg oder aber auch in Urfahr und am Pöstlingberg wohnen, ärgern sich über die Verkehrssituation für Radfahrer. Hier wünschen sich über 40 Prozent der Menschen eine bessere Fahrradinfrastruktur. „Die Stadt muss endlich einen Fokus auf den Ausbau des Radverkehrs legen. Salzburg oder Innsbruck machen dies vor, und man sieht die positiven Effekte jeden Tag. In Linz hingegen wird seit Jahren nicht einmal das Budget für den Bau von Radwegen ausgeschöpft“, zeigt Grünen-Mobilitätssprecher Klaus Grininger auf.