Reitshammer im Semifinale, Auböck schon out

Der 24-Jährige sorgte in 27,66 Sekunden für den ersten österreichischen Rekord im Tollcross International Swimming Centre in der allgemeinen Klasse, indem er seine am 20. April in Graz aufgestellte Marke um 1/100 unterbot. Das bedeutete Vorlaufrang 14, im bereinigten Ranking (maximal zwei Aufsteiger je Nation) war er 13. „Ich bin total happy“, meinte Reitshammer. „Meistens schwimme ich am Nachmittag noch schneller.“