Teppich angezündet und Elternhaus fast abgefackelt

„Ich habe den Teppich auf der Holztreppe mit einem Feuerzeug in Brand gesteckt“, gestand der 52-Jährige am Montag am Innsbrucker Landesgericht. Beim Gedanken an seine Oma, die das Haus mit viel Herzblut erbaut hatte, soll aber dann der Sinneswandel gekommen sein. „Ich wollte das Feuer wieder löschen“, so der Angeklagte. Ein Installateur, der kurioserweise Kommandant der Feuerwehr ist und im Haus arbeitete, sowie Polizisten sahen den „Löschversuch“ anders. Der Mann habe nur gegrinst und mit weit aufgerissenen Augen „I bin a Zündler“ gerufen.