Deutsche Ski-Hoffnung Fritz Dopfer verletzt!

Daher reiste er in der Vorwoche vorzeitig aus dem Trainingslager in Zermatt ab. Wie lange Dopfer ausfällt, ist ungewiss. Die neue Weltcup-Saison beginnt für die Herren am 28. Oktober mit dem Riesentorlauf in Sölden. Die WM findet von 5. bis 17. Februar in Aare statt.