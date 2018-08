EU rüstet sich gegen Iran-Sanktionen

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen tritt in der Nacht auf Dienstag eine erste Runde von US-Sanktionen gegen das Mullah-Regime in Kraft. Während Washington so die Führung in Teheran wirtschaftlich in die Knie zwingen möchte, kündigt die EU Widerstand an. Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien betonten in einer gemeinsamen Erklärung mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, man sei entschlossen, europäische Wirtschaftsakteure vor möglichen Folgen der Sanktionen zu schützen.