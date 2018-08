Geschwister-Duo Alexandri bei EM im Vorkampf 7.

Die Geschwister Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben am Samstag bei de Europameisterschaften der Synchronschwimmerinnen in Glasgow in der Freien Kür Vorkampf-Rang sieben belegt. Im Vergleich zu Rang fünf im Finale der Technischen Kür am Vortag wurde das OSV-Duo von den Griechinnen und den Französinnen leicht distanziert. Für den Einzug in das Zwölfer-Finale am Dienstag (10 Uhr MESZ) reichten 86,5667 Punkte aber locker.