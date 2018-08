ITA: Wirbel um Eierwurf-Attacke auf Sportlerin

Die Diskuswerferin Osakue wird indes an der am Montag beginnenden Leichtathletik-EM in Berlin (bis 12. August) teilnehmen. Die in Turin geborene Sportlerin mit nigerianischen Wurzeln erhielt von den Ärzten grünes Licht für einen Start. Bei Kontrollen im Institut für Sportmedizin des Nationalen Olympischen Komitees (CONI) in Rom wurde eine wesentliche Besserung am durch einen Eierwurf verletzten Auge festgestellt. Osakue hatte wegen der Augenverletzung mit Kortison behandelt werden müssen, ihre Teilnahme an der EM war infrage gestanden.