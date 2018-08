Duett Alexandri wie 2016 in Technik EM-Fünfte

Die Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben am Freitag in der Technischen Kür wie 2016 EM-Rang fünf belegt. Mit 86,2548 erhielten die beiden in Glasgow aber mehr als 1,5 Punkte mehr als damals in London, außerdem waren vor den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro Spanien und Griechenland nicht am EM-Start gewesen.