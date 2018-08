Bezos will Raketenfirma Blue Origin abheben lassen

Jährlich eine Milliarde US-Dollar investiert

Bezos gründete Blue Origin vor 18 Jahren und steckt jährlich eine Milliarde Dollar (rund 860 Millionen Euro) seines Vermögens in die Firma. Im Zentrum der neuen Offensive steht die Rakete „New Glenn“. Der erste Testflug soll in zwei Jahren stattfinden, erster Kunde soll Eutelsat sein. Allerdings haben die Amerikaner einem Insider zufolge gegenüber den Franzosen eingeräumt, das Zieldatum 2020 sei „sehr aggressiv“ gewählt. Den Kreisen zufolge arbeiten die Ingenieure von Blue Origin immer noch an Details der Rakete und haben gerade damit angefangen, erste Komponenten zu bauen, die dann erst getestet werden müssten. Eine Blue-Origin-Sprecherin nahm dazu nicht Stellung.