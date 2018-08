Tote in Spanien, Dürrekatastrophe in Deutschland

Schwitzende Rentiere als Gefahr in Norwegen

Die ungewöhnliche Hitze selbst am Polarkreis führt in Norwegen zu ungeahnten Gefahren: Schwitzende Rentiere suchen dort in Straßentunnel Abkühlung und stellen damit ein Verkehrshindernis dar. Die Tiere zögen sich vor der Hitze in Tunnel und an andere schattige Plätze zurück, sagte Tore Lysberg von der Straßenverkehrsbehörde am Donnerstag. Autofahrer sollten daher in und nahe Tunneln besonders vorsichtig fahren. Der norwegische Wetterdienst hatte am Mittwoch einen neuen Rekordwert von 31,2 Grad in Finnmark, einer wichtigen Rentierregion im Polarkreis, gemessen. In diesem Jahr gab es in der Region bereits zwölf sogenannte tropische Nächte, an denen das Thermometer nicht unter 20 Grad fiel.