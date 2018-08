48 Grad! Iberische Halbinsel wird zur Hitze-Hölle

Bereits am Freitag sollen laut Wetterdienst Ubimet die Temperaturen in der Südhälfte Portugals und im Südwesten Spaniens auf 41 bis 45 Grad steigen. Auch in den übrigen Landesteilen dürften annähernd 40 Grad erreicht werden. Etwas kühler bleibt es nur an den Küsten.