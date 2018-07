Noch immer Dutzende Vermisste in Griechenland

Im Katastrophengebiet im Osten Athens um die Hafenstadt Rafina setzten Rettungsmannschaften und freiwillige Helfer die Suche nach weiteren Opfern in den verbrannten Häusern und Wohnungen fort. Am Mittwochvormittag mussten die Behörden die Opferzahlen erneut nach oben korrigieren: Nun ist die Rede von mindestens 80 Menschen, die in den Bränden ums Leben gekommen sind.