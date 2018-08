Hitzewelle lässt Zahl der Rettungseinsätze steigen

„Zuletzt konnten wir eine leichte Steigerung der Einsätze bei uns beobachten“, berichtete die Sprecherin der Wiener Berufsrettung, Corina Had, am Freitagvormittag gegenüber krone.at. „Und natürlich spielen dabei auch die derzeitigen Temperaturen eine Rolle.“ So habe man zuletzt - bei durchschnittlich 700 Einsätzen pro Tag - etwa 50 Alarmierungen zusätzlich registriert. Die Gründe der Einsätze seien vielfältig, „zumal jeder Mensch auch unterschiedlich auf die derzeit herrschenden Temperaturen reagiert“, so Had. Sie reichen etwa von Kreislaufproblemen und Schwindel bis hin zum gefährlichen Hitzekollaps.