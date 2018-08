Bande stahl teure Gitarren

Ende Juni hatten drei Täter in Großhöflein im Bezirk Eisenstadt einen Musikproberaum heimgesucht. Dabei erbeuteten sie einige Gitarren und anderes Musikzubehör im Wert von mehr als 10.000 Euro. Nach der Tat wollten die Kriminellen das gesamte Material in einem Second Hand Shop in Wiener Neustadt billig weiterverkaufen. Dadurch wurden Polizisten aus Wulkaprodersdorf auf die Bande aufmerksam. Bei den Dieben handelt es sich um drei amtsbekannte Täter: einen geständigen Mann (38) sowie zwei Frauen im Alter von 32 und 26. Die Komplizinnen bestreiten, etwas mit dem Coup zu tun zu haben.