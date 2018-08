„Zorros“ Züchterin: „Kann Polizist nie verzeihen“

Hohes Potential von „Zorro“ erkannt

Schnell zeigte sich, dass „Zorro“ über hohes Potential verfügt, die Züchterin entschloss sich daher dazu, den Schäferrüden der Polizei anzubieten. Wenig später kam es dann zum ersten Zusammentreffen mit „Zorros“ späterem Hundeführer. „Mir ist immer wichtig, dass ich die zukünftigen Hundeführer persönlich kennenlerne und wir ein locker-freundschaftliches Verhältnis pflegen, denn ich möchte natürlich immer wissen, was aus meinen Schützlingen wird“, so Nachtmann. Die Sympathie zu „Zorros“ künftigem Herrchen passte - und so willigte die Züchterin ein, den Schäfer an die Polizei zu verkaufen und „diesem Mann anzuvertrauen“.