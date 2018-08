„Zorros“ Hitzetod: Polizist von Funktion enthoben

Dass der Vorfall Konsequenzen nach sich ziehen würde, hatte sich bereits abgezeichnet. So hatte der Polizist vor einer Woche „Zorro“ nach Ende seines Dienstes mitgenommen und war mit dem Auto zur Turzawiese in Ilz gefahren. Dort ließ er den Vierbeiner, untergebracht in einer Transportbox, im Wagen zurück. Laut Lenker waren zwei Scheiben komplett und die Heckklappe einen Spalt offen.