Unwetter stoppt Beach-Asse auf der Donauinsel!

Das Beachvolleyball-Major auf der Wiener Donauinsel ist von einem heftigen Unwetter mit Starkregen und Sturmböen in die Knie gezwungen worden! Hatte man zunächst gehofft, mit einer Unterbrechung das Auslangen zu finden, war dann aber relativ bald klar, dass am Donnerstag wohl keine weiteren Spiele vor Publikum mehr stattfinden würden können. Wegen des Unwetters waren am Veranstaltungsgelände auf der Donauinsel umfangreiche Aufräumarbeiten nötig - bei normalem Fan-Besuch ein Ding der Unmöglichkeit. Immerhin: Vor leeren Rängen gab es am Ende auf Sidecourts noch einen Sieg und zwei Niederlagen für Österreich.