Kinderpornoring „Elysium“: Prozess hat begonnen

Mit der Verlesung der Anklage hat am Donnerstag im deutschen Bundesland Hessen der Prozess gegen vier mutmaßliche Betreiber der Kinderpornoplattform „Elysium“ begonnen. Im Rahmen der Ermittlungen in dieser Causa war auch ein Wiener ausgeforscht worden, der seine beiden Kinder missbraucht und an andere Pädophile weitergereicht hatte. Er wurde im Mai ihn Wien zu 14 Jahren Haft verurteilt.