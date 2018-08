Die Macht der Worte: Giftpfeil oder Balsam

„hate speech“ schadet allen

Sprachforscherinnen, Psychologen und Hirnforscher beschäftigen sich intensiv mit der Frage, wie Worte unser Denken und Handeln prägen. Sie haben auch herausgefunden, dass sich unsere eigenen Worte auf uns selber auswirken. Wenn wir zum Beispiel ein Tabuwort aussprechen, ruft das bei uns selbst körperlich messbare Stresssymptome hervor. Wenn in Zeiten von Hetze und „hate speech“ in sozialen Medien und am Stammtisch unsere Sprache verroht, verrohen wir selbst. Der Hass, den wir mit Worten in die Welt hinausschleudern, zerfrisst uns in unserem Inneren. Was man sagt, ist man selber. Die Bibel weiß: „Wo viele Worte sind, da geht’s ohne Sünde nicht ab; wer aber seine Lippen in Zaum hält, ist klug.“