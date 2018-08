Feuer auf Grillplatz löste Waldbrand aus

Waldbrand am Montagnachmittag im Vorarlberger Götzis: Ihren Ausgang hatten die Flammen offenbar bei der Feuerstelle auf einem Grillplatz in dem bewaldeten Gebiet genommen. Da der Brandort jedoch nicht mit Einsatzfahrzeugen erreichbar war, musste das Feuer aus der Luft gelöscht werden, der Polizeihubschrauber „Libelle“ stand deshalb im Einsatz. Nun sucht die Exekutive nach Zeugen, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Personen an der Grillstelle gesehen haben.