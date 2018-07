So bereiten sich die ÖSV-Stars auf den Winter vor

Von den Damen reist die Gruppe „Weltcup Kombi“ rund um Ricarda Haaser am 8. August nach Ushuaia in Argentinien, einen Tag danach fliegt die „Weltcup Tech“ mit dem Slalom-Größen Bernadette Schild, Katharina Gallhuber und Co. nach Neuseeland, in Cardrona und Roundhill werden die Brettln angeschnallt. Nach einem Trainingscamp in Saas Fee werden die Speedfahrerinnen Nicole Schmidhofer, Cornelia Hütter und Co, am 5. September nach La Parva in Chile aufbrechen. Die Speed-Gruppe 2 bleibt auf den Schweizer Gletschern in Zermatt und Saas Fee.